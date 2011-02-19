Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Франческо Адриццоне
№92
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
20:00
Болонья
1 : 0
Палермо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Палермо
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
14:30
Палермо
2 : 4
Фиорентина
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
14:30
был в запасе
Палермо
2
Фиорентина
4
был в запасе