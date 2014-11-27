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Матч-центр
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Рубен Схакен
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Фейеноорд
2 : 0
Севилья
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Фейеноорд
2
Севилья
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Севилья
2 : 0
Фейеноорд
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 64'
Севилья
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 64'