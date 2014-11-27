Рубен Схакен
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Фейеноорд
2 : 0
Севилья
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Фейеноорд
2
Севилья
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Севилья
2 : 0
Фейеноорд
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 64'
Севилья
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 64'