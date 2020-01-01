Бруно Мартинс-Инди
№3
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 февр. 1992 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сток Сити
1
0
0
0
0