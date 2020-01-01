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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бруно Мартинс-Инди
№3
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 февр. 1992 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Сток Сити
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