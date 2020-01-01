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Лента
Матч-центр
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Эрмин Бичакчич
№4
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 янв. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Хоффенхайм
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