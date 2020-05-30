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Эрмин Бичакчич
№4
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 янв. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Герта
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Герта
3
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
6
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Байер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
89'
89'
89'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
89'
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 3
Хоффенхайм
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Хоффенхайм
3
был в запасе
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