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Лента
Матч-центр
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Свен Шипплок
№19
Нападающий
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 нояб. 1988 (31) год
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
Арминия
0 : 3
Дуйсбург
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
был в запасе
Арминия
0
Дуйсбург
3
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Лок Штендаль
0 : 5
Арминия
63', 69'
63', 69'
63', 69'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
63', 69'
минуты: 1' - 90'
Лок Штендаль
0
Арминия
5
минуты: 1' - 90'