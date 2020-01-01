Никола Сансоне
№10
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 сент. 1991 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
19
4
3
5
0