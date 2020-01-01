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Лента
Матч-центр
Моя команда
Никола Сансоне
№10
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 сент. 1991 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
19
4
3
5
0