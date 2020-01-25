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Лента
Матч-центр
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Равель Моррисон
№14
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2010/2011
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе