Таулант Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Албания
Дата рождения
28 марта 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Базель
3
0
0
0
0