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Лента
Матч-центр
Моя команда
Таулант Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Албания
Дата рождения
28 марта 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Базель
3
0
0
0
0