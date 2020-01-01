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Лента
Матч-центр
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Фаузи Гулам
№31
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 февр. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
2
0
0
2
0