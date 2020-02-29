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Фаузи Гулам
№31
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 февр. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Наполи
2
Торино
1
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22'
22'
22'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
40'
40'
40'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
минуты: 71' - 90'
Фиорентина
3
Наполи
4
минуты: 71' - 90'