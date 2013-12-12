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Ли Николлс
№13
Вратарь
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Марибор
2 : 1
Уиган Атлетик
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Марибор
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
Рубин
1 : 0
Уиган Атлетик
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
1 : 1
Рубин
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Рубин
1
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
3 : 1
Марибор
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Уиган Атлетик
3
Марибор
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе