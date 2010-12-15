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Матч-центр
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Марин Шкендер
№29
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Динамо
0 : 1
ПАОК
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Динамо
0
ПАОК
1
был в запасе
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
Вильярреал
3 : 0
Динамо
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Вильярреал
3
Динамо
0
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Брюгге
0
Динамо
2
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
Динамо
0
Брюгге
0
был в запасе