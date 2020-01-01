Мартин Хинтереггер
№13
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 сент. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
1
0
0
0
0