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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мартин Хинтереггер
№13
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 сент. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Айнтрахт
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