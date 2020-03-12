Мартин Хинтереггер
№13
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 сент. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'