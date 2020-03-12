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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мартин Хинтереггер
№13
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 сент. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2011/2012
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'