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Матч-центр
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Луис Эдер
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 65' - 90'
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 65' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 64'
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 64'