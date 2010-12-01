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Лента
Матч-центр
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Клаудио Дадомо
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Хайдук
1
АЕК
3
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Андерлехт
3
АЕК
0
был в запасе