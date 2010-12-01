Клаудио Дадомо
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.12.2010 1 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
1.12.2010 1 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Хайдук
1
АЕК
3
был в запасе
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Андерлехт
3
АЕК
0
был в запасе