Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Салим Туама
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 86'
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 1' - 86'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Атлетико
1
Хапоэль
0
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 59' - 90'
Хапоэль
1
Виктория
2
минуты: 59' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 67' - 90'
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 67' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 58' - 90'
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 58' - 90'