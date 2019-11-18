Харис Мавриас
№35
Полузащитник
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
21 февр. 1994 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Греция
2
Финляндия
1
был в запасе