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Лента
Матч-центр
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Леонардо Велозу
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
8.12.2010
8 дек. 2010
ср
22:45
ЧФР Клуж
1 : 1
Рома
8.12.2010
8 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
ЧФР Клуж
1
Рома
1
минуты: 46' - 90'
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
30'
30'
30'
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 58'
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 58'
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
был в запасе
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
был в запасе