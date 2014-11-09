Рауль Родригес
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Вильярреал
1
был в запасе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
был в запасе
Эспаньол
2
Хетафе
0
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 22:59
Эспаньол
2 : 2
Малага
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 22:59
минуты: 90' - 90'
Эспаньол
2
Малага
2
минуты: 90' - 90'
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
Валенсия
3 : 1
Эспаньол
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Валенсия
3
Эспаньол
1
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
был в запасе
Эспаньол
1
Севилья
2
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014 24 авг. 2014 вс -:-
был в запасе
Альмерия
1
Эспаньол
1
был в запасе