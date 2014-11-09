Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рауль Родригес
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
1
Вильярреал
1
был в запасе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
был в запасе
Эспаньол
2
Хетафе
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
22:59
Эспаньол
2 : 2
Малага
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
22:59
минуты: 90' - 90'
Эспаньол
2
Малага
2
минуты: 90' - 90'
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
Валенсия
3 : 1
Эспаньол
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Валенсия
3
Эспаньол
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
был в запасе
Эспаньол
1
Севилья
2
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
был в запасе
Альмерия
1
Эспаньол
1
был в запасе