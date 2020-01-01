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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рафаэль Варан
№5
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 апр. 1993 (27) лет
Рост
191
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
23
2
1
2
0