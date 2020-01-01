Рафаэль Варан
№5
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 апр. 1993 (27) лет
Рост
191
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
23
2
1
2
0