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Флориан Айжу
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Монпелье
1
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Лион
2 : 0
Тулуза
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Лион
2
Тулуза
0
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Тулуза
0
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
ПСЖ
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
ПСЖ
2
был в запасе