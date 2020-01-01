Йелле Воссен
№9
Нападающий
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 марта 1989 (31) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Брюгге
0
0
0
0
0