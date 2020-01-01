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Лента
Матч-центр
Моя команда
Йелле Воссен
№9
Нападающий
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 марта 1989 (31) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2011/2012
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
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Брюгге
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