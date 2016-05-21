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Александр Цауня
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
13:30
минуты: 1' - 76'
ЦСКА
7
Мордовия
1
минуты: 1' - 76'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
19:30
минуты: 62' - 90'
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 62' - 90'
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
67'
67'
67'
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
77'
77'
77'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Анжи
1
ЦСКА
1
минуты: 64' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
ЦСКА
0 : 2
Крылья Советов
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
0
Крылья Советов
2
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Ахмат
0 : 0
ЦСКА
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Ахмат
0
ЦСКА
0
минуты: 85' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
14:00
ЦСКА
3 : 2
Урал
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
3
Урал
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 2
ЦСКА
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
минуты: 78' - 90'
Динамо
0
ЦСКА
2
минуты: 78' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
Мордовия
4 : 6
ЦСКА
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 72' - 90'
Мордовия
4
ЦСКА
6
минуты: 72' - 90'
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
2
Зенит
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
Кубань
0 : 1
ЦСКА
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
был в запасе
Кубань
0
ЦСКА
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
18:00
был в запасе
ЦСКА
2
Ростов
1
был в запасе
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 84' - 90'
ЦСКА
1
Анжи
0
минуты: 84' - 90'
24.07.2015
24 июля 2015
пт
19:00
Крылья Советов
0 : 2
ЦСКА
90'
90'
90'
24.07.2015
24 июля 2015
пт
19:00
минуты: 85' - 90'
Крылья Советов
0
ЦСКА
2
минуты: 85' - 90'
18.07.2015
18 июля 2015
сб
18:30
ЦСКА
1 : 0
Рубин
18.07.2015
18 июля 2015
сб
18:30
был в запасе
ЦСКА
1
Рубин
0
был в запасе