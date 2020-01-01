Феррейра Фильо Мариано
№2
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июня 1986 (33) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Галатасарай
6
0
0
2
0