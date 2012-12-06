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Эдгар Малакян
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Виктория
1 : 0
Атлетико
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
был в запасе
Виктория
1
Атлетико
0
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Академика
1 : 1
Виктория
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Академика
1
Виктория
1
минуты: 84' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 85' - 90'
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 85' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Атлетико
1 : 0
Виктория
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Атлетико
1
Виктория
0
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Виктория
3
Академика
1
минуты: 90' - 90'