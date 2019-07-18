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Лента
Матч-центр
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Артур Едигарян
№87
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Армения
Дата рождения
26 июня 1987 (32) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
Шкупи
1 : 2
Пюник
7'
7'
7'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
7'
минуты: 1' - 90'
Шкупи
1
Пюник
2
минуты: 1' - 90'