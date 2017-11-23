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Оганес Амбарцумян
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
4 окт. 1990 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зенит
2 : 1
Вардар
77'
77'
77'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Вардар
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Реал Сосьедад
3 : 0
Вардар
42'
42'
42'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Вардар
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Вардар
0 : 6
Реал Сосьедад
61'
61'
61'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Вардар
0
Реал Сосьедад
6
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 85'
Русенборг
3
Вардар
1
минуты: 1' - 85'
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Вардар
0
Зенит
5
минуты: 1' - 90'