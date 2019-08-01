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Лента
Матч-центр
Моя команда
Грайр Мкоян
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
2 сент. 1986 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:30
ФКСБ
2 : 3
Алашкерт
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Алашкерт
0 : 3
ФКСБ
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Алашкерт
0
ФКСБ
3
минуты: 1' - 90'