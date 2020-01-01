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Лента
Матч-центр
Моя команда
Селчук Инан
№8
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
10 февр. 1985 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
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Галатасарай
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