Селчук Инан
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
10 февр. 1985 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
ПСЖ
5 : 0
Галатасарай
85'
85'
85'
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
минуты: 41' - 90'
ПСЖ
5
Галатасарай
0
минуты: 41' - 90'
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
минуты: 80' - 90'
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 80' - 90'
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
Реал
6
Галатасарай
0
был в запасе
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
Галатасарай
0 : 1
ПСЖ
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Галатасарай
0
ПСЖ
1
был в запасе