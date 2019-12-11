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Селчук Инан
№8
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
10 февр. 1985 (35) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
ПСЖ
5 : 0
Галатасарай
85'
85'
85'
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
минуты: 41' - 90'
ПСЖ
5
Галатасарай
0
минуты: 41' - 90'
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 80' - 90'
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 80' - 90'
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Реал
6
Галатасарай
0
был в запасе
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
ПСЖ
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
ПСЖ
1
был в запасе