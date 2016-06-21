Онур Реджер Киврак
№1
Вратарь
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.06.2016 21 июня 2016 вт 22:00
Чехия
0 : 2
Турция
21.06.2016 21 июня 2016 вт 22:00
был в запасе
Чехия
0
Турция
2
был в запасе
17.06.2016 17 июня 2016 пт 22:00
Испания
3 : 0
Турция
17.06.2016 17 июня 2016 пт 22:00
был в запасе
Испания
3
Турция
0
был в запасе
12.06.2016 12 июня 2016 вс 16:00
Турция
0 : 1
Хорватия
12.06.2016 12 июня 2016 вс 16:00
был в запасе
Турция
0
Хорватия
1
был в запасе