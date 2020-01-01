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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нолито (Мануэль Агудо Дуран)
№24
Нападающий
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 окт. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Севилья
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