Нолито (Мануэль Агудо Дуран)
№24
Нападающий
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 окт. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
90'
90'
90'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
был в запасе