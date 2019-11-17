Константин Савичев
№24
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 1994 (26) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3 : 0
Томь
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 15:00
Ротор
2 : 1
Енисей
57'
57'
57'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 15:00
57'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 13:00
Енисей
1 : 1
Армавир
88'
88'
88'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 13:00
88'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Енисей
43'
15'
43'
15'
43'
15'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 15:00
43'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 74'