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Михаил Жабкин
№99
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
был в запасе
Волгарь
0
Химки
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 75' - 90'
Волгарь
2
Томь
0
минуты: 75' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
минуты: 81' - 90'
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 81' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Волгарь
1
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 1
Волгарь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Кубань
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Волгарь
1
Спартак-2
3
минуты: 74' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Тамбов
3
Волгарь
1
минуты: 64' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 62'
Волгарь
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 62'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Волгарь
1
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 63'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 63'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Волгарь
0 : 1
Шинник
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 71' - 90'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 71' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Авангард
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Химки
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 66'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 56'
Томь
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 56'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Волгарь
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Крылья Советов
1
Волгарь
0
минуты: 67' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Нижний Новгород
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Луч
0
был в запасе