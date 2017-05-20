Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Матье Депланье
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2010/2011
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 0
Монпелье
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Анжер
2
Монпелье
0
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Ренн
1 : 0
Монпелье
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Ренн
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 86'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Монпелье
0 : 3
Лилль
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Лилль
3
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Монпелье
2 : 0
Лорьян
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Лорьян
0
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Монпелье
2
был в запасе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
18:00
Монпелье
0 : 1
Тулуза
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Монпелье
0
Тулуза
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Бордо
5 : 1
Монпелье
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 61'
Бордо
5
Монпелье
1
минуты: 1' - 61'
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
1
Генгам
1
был в запасе
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
Ницца
2 : 1
Монпелье
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 78' - 90'
Ницца
2
Монпелье
1
минуты: 78' - 90'
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
Монпелье
1 : 2
Монако
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Монако
2
был в запасе
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Бастия
90'
90'
90'
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90'
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Марсель
5
Монпелье
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
44'
44'
44'
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 84'
Нант
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 84'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
56'
56'
56'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
4
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 45'
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 45'
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монпелье
3
ПСЖ
0
был в запасе
Показать все игры