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Матч-центр
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Ибрахима Траоре
№8
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
21 апр. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Боруссия
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