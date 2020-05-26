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Ибрахима Траоре
№8
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
21 апр. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Майнц
1
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
3
Вердер
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 82' - 90'
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 82' - 90'