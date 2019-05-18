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Матч-центр
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Николай Мюллер
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 сент. 1987 (32) года
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Ганновер-96
78'
78'
78'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
78'
был в запасе
Фортуна
2
Ганновер-96
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Майнц
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Герта
0 : 0
Ганновер-96
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Герта
0
Ганновер-96
0
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Боруссия
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
20'
20'
20'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
Ганновер-96
2 : 3
Байер
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Ганновер-96
2
Байер
3
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
был в запасе
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 3
Айнтрахт
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Нюрнберг
45', 77'
45', 77'
45', 77'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
17:30
45', 77'
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 3
РБ Лейпциг
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
5 : 1
Ганновер-96
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Боруссия
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 75'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вердер
67'
67'
67'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Бавария
3
был в запасе
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Майнц
2 : 2
Айнтрахт
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
2
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
2 : 1
Байер
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Байер
1
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:30
Герта
1 : 0
Айнтрахт
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Герта
1
Айнтрахт
0
был в запасе
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