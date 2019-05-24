Матье Горжелен
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1990 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Ним
2 : 3
Лион
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Лион
4
Кан
0
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 22:00
Марсель
0 : 3
Лион
12.05.2019 12 мая 2019 вс 22:00
был в запасе
Марсель
0
Лион
3
был в запасе
5.05.2019 5 мая 2019 вс 22:00
Лион
2 : 2
Лилль
5.05.2019 5 мая 2019 вс 22:00
был в запасе
Лион
2
Лилль
2
был в запасе
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:45
Бордо
2 : 3
Лион
26.04.2019 26 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Бордо
2
Лион
3
был в запасе
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2 : 1
Анжер
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Лион
2
Анжер
1
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 21:45
Нант
2 : 1
Лион
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Нант
2
Лион
1
был в запасе
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:45
Ренн
0 : 1
Лион
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Ренн
0
Лион
1
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Лион
3 : 2
Монпелье
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
9.03.2019 9 марта 2019 сб 19:00
Страсбур
2 : 2
Лион
9.03.2019 9 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Страсбур
2
Лион
2
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 19:00
Лион
5 : 1
Тулуза
3.03.2019 3 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Лион
5
Тулуза
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
Монако
2 : 0
Лион
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
был в запасе
Монако
2
Лион
0
был в запасе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
Лион
2 : 1
Генгам
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:45
был в запасе
Лион
2
Генгам
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 23:00
Ницца
1 : 0
Лион
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 23:00
был в запасе
Ницца
1
Лион
0
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 23:00
Лион
2 : 1
ПСЖ
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 23:00
был в запасе
Лион
2
ПСЖ
1
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
Амьен
0 : 1
Лион
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Амьен
0
Лион
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лион
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лион
2
был в запасе
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Тулуза
2 : 2
Лион
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
был в запасе
Тулуза
2
Лион
2
был в запасе
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 22:45
Лион
1 : 1
Реймс
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Лион
1
Реймс
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Лион
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
1
был в запасе
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