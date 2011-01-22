Даниэль Серейниг
№35
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
Фрайбург
1 : 1
Нюрнберг
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Нюрнберг
1
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:30
Байер
2 : 2
Фрайбург
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:30
был в запасе
Байер
2
Фрайбург
2
был в запасе
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Фрайбург
1
Майнц
0
минуты: 90' - 90'
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 21:30
Бавария
4 : 2
Фрайбург
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 21:30
был в запасе
Бавария
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 16:30
Фрайбург
2 : 1
Кайзерслаутерн
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Фрайбург
2
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Вердер
2 : 1
Фрайбург
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Вердер
2
Фрайбург
1
был в запасе
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Фрайбург
3
Кельн
2
минуты: 84' - 90'