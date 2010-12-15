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Матч-центр
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Лусио Филомено
№31
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Динамо
0 : 1
ПАОК
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 82' - 90'
Динамо
0
ПАОК
1
минуты: 82' - 90'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
ПАОК
1
Брюгге
1
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
ПАОК
1 : 0
Вильярреал
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
ПАОК
1
Вильярреал
0
минуты: 90' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Брюгге
1
ПАОК
1
минуты: 90' - 90'