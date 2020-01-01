Аделино Де Фрейташ
№20
Защитник
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 янв. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПАОК
3
0
0
1
0