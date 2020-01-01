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Лента
Матч-центр
Моя команда
Аделино Де Фрейташ
№20
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 янв. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2014/2015
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
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П
Ж
Кр
ПАОК
3
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