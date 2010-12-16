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Лента
Матч-центр
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Анестис Арьириу
№16
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
АЕК
0 : 3
Зенит
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
АЕК
0
Зенит
3
был в запасе
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Хайдук
1
АЕК
3
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
АЕК
1
Андерлехт
1
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
50'
50'
50'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Зенит
4
АЕК
2
был в запасе