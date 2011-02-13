Фелице Наталино
№57
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Интер
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
Интер
3 : 2
Палермо
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Интер
3
Палермо
2
был в запасе
3.12.2010 3 дек. 2010 пт 22:45
Лацио
3 : 1
Интер
3.12.2010 3 дек. 2010 пт 22:45
минуты: 1' - 83'
Лацио
3
Интер
1
минуты: 1' - 83'
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:30
Интер
5 : 2
Парма
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:30
минуты: 46' - 90'
Интер
5
Парма
2
минуты: 46' - 90'
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Кьево
2
Интер
1
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе