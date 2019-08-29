Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Живко Живкович
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 апр. 1989 (31) год
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Слован
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
ПАОК
3
Слован
2
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Слован
1
ПАОК
0
был в запасе