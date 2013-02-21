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Матч-центр
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Саша Бьеланович
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
ЧФР Клуж
0
Интер
3
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
89'
89'
89'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Интер
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 84' - 90'