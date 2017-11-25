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Ника Чхапелия
№7
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 66'
Факел
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 66'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Оренбург
5 : 0
Факел
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
5
Факел
0
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 64'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 64'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 65'
Тюмень
0
Факел
0
минуты: 1' - 65'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
2'
2'
2'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 53'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 1' - 53'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
13'
13'
13'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
13'
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Факел
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Факел
0
Химки
1
минуты: 1' - 79'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 70' - 90'
Томь
1
Факел
0
минуты: 70' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Факел
1
Крылья Советов
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 60' - 90'
Кубань
2
Факел
2
минуты: 60' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 90' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Авангард
2
Факел
0
минуты: 1' - 46'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Зенит-2
4 : 1
Факел
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Зенит-2
4
Факел
1
минуты: 73' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Балтика
0 : 1
Факел
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 85'
Балтика
0
Факел
1
минуты: 1' - 85'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 3
Спартак-2
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Факел
0
Спартак-2
3
минуты: 55' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 79' - 90'
Тамбов
1
Факел
0
минуты: 79' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Оренбург
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Факел
0
Оренбург
1
минуты: 77' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
Сибирь
4 : 0
Факел
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 63'
Сибирь
4
Факел
0
минуты: 1' - 63'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
51'
51'
51'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
51'
минуты: 32' - 90'
Факел
1
Тюмень
0
минуты: 32' - 90'
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